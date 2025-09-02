Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Police USA Polizei
© Getty Images

Laut Zeugenaussagen

Klingelstreich endet in Tragödie: Bub (11) in Houston erschossen

02.09.25, 08:16
Teilen

Ein Elfjähriger ist in den USA bei einem Klingelstreich (Glöckerlpartie) angeschossen worden und im Krankenhaus gestorben. 

Die Polizei in Houston berief sich auf Zeugenaussagen, wonach der Bub an Haustüren geläutet und weggelaufen sei. Dann sei er angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit). Die Beamten nahmen eine Person fest, nach der Befragung wurde sie demnach wieder freigelassen.

Eine Gewerkschaftsvertreterin für die Polizei sprach im TV-Sender NBC News am Montag davon, dass es in der letzten Zeit Klingelstreich-Trends - in den USA Ding Dong Ditch genannt - gebe. Das Phänomen an sich existiere schon seit 50, 60 Jahren. Sie sprach auch von "TikTok-Challenges". Es blieb unklar, ob der jetzige Vorfall auch darunter fällt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden