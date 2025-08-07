Kroatien ändert jetzt DIESE Bootsregeln

Das neue Patent berechtigt zum Führen von Sportbooten und Yachten von bis zu 18 Metern Länge – sowohl national als auch international.

Kroatien. Das kroatische Küstenpatent B ("Boat Skipper B") wurde umfassend reformiert und ist nun noch attraktiver für Freizeitkapitäne. Es berechtigt offiziell zum Führen von Motor- und Segelyachten bis zu 18 Metern (bzw. 30 BRZ) – sowohl in kroatischen als auch in internationalen Küstengewässern. Eine wichtige Neuerung ist der englische Hinweis auf dem Schein: "The holder of this certificate has competence to operate up to 12 Nm from the coast or islands" – die bisherige Einschränkung, dass sich der Geltungsbereich auf die Adria bezieht, entfällt. Das verbessert die internationale Anerkennung erheblich. Ebenfalls neu ist die explizite Berechtigung zur Nutzung von UKW-Seefunk, was vor allem für Charterunternehmen ein wichtiges Kriterium ist.

Der Führerschein ermöglicht es, Kroatiens beeindruckende Inselwelt mit über 1.100 Inseln zu erkunden – von bekannten Zielen wie Krk oder Brac bis hin zu abgelegenen Perlen wie Palagruža oder Ist. Der Schein bietet nicht nur die notwendige rechtliche Grundlage für das Chartern von Booten, sondern auch die Chance auf unvergessliche Urlaubserlebnisse auf dem Meer, beschreibt das steirische Unternehmen "AC Nautik" die Vorteile des neuen Scheins.

Der Bootsführerschein ist ein amtlich anerkannter Befähigungsausweis des kroatischen Verkehrsministeriums.