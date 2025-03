Mega-Konzerne wollen Atomkraft verdreifachen

Konzerne wie Amazon und Google werben für einen massiven Ausbau der Kernenergie.

Die Internetriesen unterzeichneten am Mittwoch auf der Energiekonferenz CERAWeek in Houston einen Aufruf, in dem sie versprachen, sich für eine Verdreifachung der Kernenergiekapazitäten bis 2050 einzusetzen.

Zu den Unterzeichnern gehörten auch der Energiekonzern Occidental und der japanische Maschinenbauer IHI.

Nach Angaben des Atomlobbyverbandes World Nuclear Association (WNA) sind weltweit 439 Atomkraftwerke in Betrieb. In Deutschland wurde im April 2023 der letzte Meiler stillgelegt.

Österreich entschied sich in den 1970er-Jahren gegen Atomkraftwerke. Insbesondere IT-Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz benötigen enormen Mengen an Strom.