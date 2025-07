Nach Sex-Skandal: Mönche positiv auf Meth getestet

Ein Skandal um buddhistische Mönche hat in Thailand Schockwellen ausgelöst: Eine Frau soll hochrangige Geistliche, die traditionell zu absoluter Keuschheit verpflichtet sind, zum Sex verleitet und anschließend mit Bildmaterial erpresst haben - und jetzt kommt der nächste Schock ans Licht

Die Frau soll die Geistlichen, die traditionell zu absoluter Keuschheit verpflichtet sind, zum Sex verleitet und anschließend mit Bildmaterial erpresst haben.

Die Rede ist von 80.000 Fotos und Videos - und jeder Menge Tempelgeldern, die auf ihr Konto flossen. Die mutmaßliche Erpresserin, eine 35-Jährige mit dem Spitznamen "Sika Golf", wurde bereits festgenommen.

Mehrere Geistliche mussten im Zuge der Ermittlungen ihre Roben abgeben, andere flohen außer Landes. Die Zeitung "Bangkok Post" sprach vom "größten Sex-Skandal aller Zeiten", der den Klerus und das Land bis ins Mark erschüttere.

Moralische Autoritäten

Um das Entsetzen zu verstehen, muss man wissen, dass Mönche in Thailand als wichtige moralische Autoritäten und spirituelle Führer verehrt werden. Ein Großteil der Bevölkerung, die den Theravada-Buddhismus praktiziert (die älteste und ursprünglichste Form des Buddhismus), begegnet ihnen mit tiefstem Respekt. Kommt ein Mönch des Weges, halten viele Thais an und lassen sich von ihm an Ort und Stelle segnen. Auch schicken Eltern ihre Söhne oft für eine gewisse Zeit ins Kloster, damit sie dort leben und lernen.

Obwohl sich Thailands Mönche eigentlich einem Leben in Armut und Enthaltsamkeit verschrieben haben, profitieren viele von hohen Tempelspenden der Gläubigen, sowohl in Form von Geldern als auch von Geschenken. Aber ihr fast unantastbarer Status bröckelt.

Überraschungsrazzia enthüllte Meth-Mönche

Bei einer Überraschungsrazzia im Wat Prathom Tempel in Nordthailand wurde ein Drittel der buddhistischen Mönche positiv auf Methamphetamin getestet. Die Polizeikontrollen fanden in mehreren Tempeln der Provinz Pichit statt. Die betroffenen Mönche wurden sofort aus dem Orden ausgeschlossen. Ob es sich um dieselben thailändischen Mönche handelt, die verührt und erpresst wurden, ist nicht bekannt.