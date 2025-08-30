Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
comer see
© getty

Wollte Kinder retten

Nach tagelanger Suche: Leiche von Urlauber aus 220 Metern Tiefe im Comer See geborgen

30.08.25, 18:02
Teilen

Der Vater, der seine Kinder vor dem Ertrinken im Comer See gerettet hatte, ging selbst unter. Tagelang suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Die Mutter sah die Tragödie mit. 

Der Mann war am Montagnachmittag bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco, von einem gemieteten Boot ins Wasser gesprungen, um seine beiden Kinder zu retten. Diese waren aus bislang ungeklärten Gründen über Bord gegangen.

Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens.

Er wollte seine Kinder retten

Seine Frau soll laut mehreren Medienberichten dabei gewesen sein und alles mitgesehen haben. Die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden, doch der Vater tauchte nicht mehr auf. Tagelang suchten die italienischen Einsatzkräfte nach dem Mann.

Leiche aus 220 Metern Tiefe geborgen

Wie "Focus" berichtet, ist inzwischen die traurige Gewissheit bekannt: Die Leiche des 55-jährigen Deutschen aus Baden-Württemberg wurde nun aus 220 Metern Tiefe im Comer See geborgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden