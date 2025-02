Nutella-Erfinder am Valentinstag verstorben: Mit 97 Jahren

Francesco Rivella, der Schöpfer der berühmten Nutella-Rezeptur, ist am vergangenen Valentinstag im Alter von 97 Jahren verstorben.

Dies berichten übereinstimmend mehrere Medien.

Süßwarenhersteller Ferrero

Rivella begann seine Karriere 1952 beim Süßwarenhersteller Ferrero – zwölf Jahre vor der Markteinführung von Nutella. Als Lebensmittelchemiker, frisch von der Universität Turin, war er Teil des Teams, das an neuen Rezepturen arbeitete. In einem kleinen Labor tüftelte er gemeinsam mit Kollegen an der perfekten Mischung aus Haselnüssen, Kakao und Zucker, wodurch er den beliebten Brotaufstrich mitprägte. In den italienischen Medien gilt er daher als „Vater von Nutella“.

Obstanbau und Ballspiel

Während seiner Laufbahn arbeitete Rivella eng mit Michele Ferrero, dem Sohn des Firmengründers, zusammen. Gemeinsam reisten sie um die Welt, um Süßwaren weiterzuentwickeln. Nach seiner Pensionierung zog er sich nach Alba, Italien, zurück, wo er sich dem Obstanbau und dem traditionellen Ballspiel Pallapugno widmete.

Rivella hinterlässt drei Söhne, eine Tochter und sieben Enkelkinder. Seine Beerdigung fand am Montag in Alba statt.