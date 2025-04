Panik: Hier zittern Menschen gerade vor einem Vulkanausbruch

Fast 300.000 Amerikaner sind in Alarmbereitschaft, da der Mount Spurr (Alaska) weiterhin Anzeichen der vulkanischen Unruhen zeigt, die Anfang des Jahres begonnen haben.

Die seismologische Aktivität ist zwar immer noch erhöht, aber das Alaska Volcano Observatory teilte am Donnerstag mit, dass es im letzten Monat 60 bis 80 Erdbeben pro Woche unter dem Mount Spurr festgestellt hat - eine geringere Rate als im Januar und Februar.

Die Rate der tiefen Erdbeben - mehr als sechs Meilen unter dem Meeresspiegel - ist relativ konstant geblieben, was darauf hindeutet, dass das Magma tief unter dem Vulkan immer noch aktiv sei, so die Experten des AVO, wie "Mail Online" berichtet. Die Bodenverformung, ein Anzeichen für Magmabewegungen, hat sich in den letzten drei Wochen verlangsamt. Vulkangasmessungen waren seit März nicht mehr möglich, da das anhaltend schlechte Wetter Überwachungsflüge verhinderte.

Magmabewegungen aufgezeichnet

Trotz des Rückgangs der Oberflächenaktivität betonten die Experten, dass eine Eruption aufgrund der anhaltenden Magmabewegung in der Tiefe weiterhin möglich sei. Der Mount Spurr zeigte Anfang dieses Jahres drei wichtige Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch: verstärkte seismologische Aktivität, Anschwellen der Vulkanoberfläche und Schnee- und Eisschmelze in Gipfelnähe.

Der Einbruch von Schnee und Eis in den Gipfelkratersee, der sich während dieser Zeit der Unruhen gebildet hat, hält an, ebenso wie die Dampfemissionen aus den Fumarolen im und um den Gipfelkrater“, hieß es am Donnerstag. Schwankende Erdbebenraten traten auch während früherer Unruhen auf, zum Beispiel vor dem Ausbruch des Redoubt-Vulkans im Jahr 2009.

Gefahr für Menschen

Man könne keinen genauen Zeitrahmen angeben, wann ein Ausbruch stattfinden werde, falls er stattfinden sollte, so die AVO. Und man gehe davon aus, dass sich die Überwachungsdaten vor einer Eruption weiter verändern werden, da sich das Magma näher an die Oberfläche bewege. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs ohne zusätzliche Warnung derzeit gering ist, stellt der Vulkan eine Gefahr für die Menschen am Mount Spurr dar.

Der Grund dafür sind erhöhte Kohlenstoff- und Schwefeldioxidwerte in niedrig gelegenen Gebieten in der Nähe der Gasschlote oder in deren Windrichtung, beispielsweise in den Kratern auf dem Crater Peak und dem Spurr-Gipfel. Die AVO stellte fest, dass dies in den örtlichen Gemeinden nicht der Fall ist. Die Eruption würde sich höchstwahrscheinlich am Seitenschlot des Crater Peak ereignen, und sie wäre explosiv“, sagte Matt Haney, leitender Wissenschaftler am Alaska Volcano Observatory (AVO) des US Geological Survey (USGS), gegenüber DailyMail.com.

Lava wird ausgespuckt

Dieses Ereignis würde mehrere Aschewolken ausspucken, die bis zu 50.000 Fuß hoch (15.000 Meter) in die Luft steigen, so Haney. Jeder explosive Ascheausbruch würde drei bis vier Stunden dauern, und die daraus resultierende Wolke könnte die Stadt Anchorage und andere Gemeinden in der Nähe in eine dicke Staubschicht hüllen. Die Eruption würde auch zerstörerische Schlammlawinen auslösen, die mit über 200 Meilen pro Stunde die Vulkanflanke hinunterfließen.