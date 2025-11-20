Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
lausanne
© Getty Images

Griffen Wachmann an

Räuber kauften Tickets und klauten Goldmünzen aus Römischen Museum

20.11.25, 15:44
Teilen

Das Römische Museum in Lausanne ist Ziel eines Raubüberfalls geworden. 

Zwei Unbekannte drangen am Dienstag kurz vor der Schließung in das Gebäude ein und stahlen mehrere Dutzend Goldmünzen von archäologischem Wert mit. Die Täter sind noch auf der Flucht.

"Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt, um die genaue Anzahl der entwendeten Stücke zu ermitteln und eventuell weitere fehlende Güter zu identifizieren. Da es sich um Objekte von archäologischem Wert handelt, steht die Höhe des Schadens derzeit noch nicht fest", teilte die Lausanner Stadtpolizei am Donnerstag mit. Das Museum war am Mittwoch für die Ermittlungen geschlossen und wurde am Donnerstag wieder geöffnet.

Räuber kauften Tickets und griffen Wachmann an

Der Vorfall ereignete sich laut der Stadtpolizei am Dienstagnachmittag ab 16.45 Uhr: Zwei Männer betraten das Römische Museum, nachdem sie ihre Eintrittskarten ganz normal am Schalter gekauft hatten. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlungen griffen die beiden kurz vor der Schließung des Museums um 18.00 Uhr den Wachmann an und fixierten diesen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die letzten Besucher das Gelände bereits verlassen.

Anschließend brachen sie eine gesicherte Vitrine auf und entwendeten mehrere darin ausgestellte Goldmünzen. Nachdem die Täter geflohen waren, konnte der Wachmann den Überfallalarm aktivieren, was einen Polizeieinsatz auslöste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden