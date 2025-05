Serben-Demonstranten jetzt unter Hausarrest

Die sich seit 13. Mai im Hungerstreik befindende serbische Aktivistin Marija Vasić ist am Dienstag per Beschluss eines Gerichts in Novi Sad unter Hausarrest gestellt.

Dieselbe Maßnahme wurde für zwei weitere von sechs Mitte März in Novi Sad festgenommenen Aktivisten, Mitglieder der oppositionellen Partei der Freien Bürger (PSG) und der Studentengruppe STAV, beschlossen. Über weiteren Verbleib in Haft von drei weiteren Gruppenangehörigen soll das Gericht erneut entscheiden. Das berichteten Belgrader Medien. Vasić, Soziologieprofessorin und Menschenrechtsaktivistin, war zusammen mit anderen fünf Personen, kurz vor der großen Protestkundgebung der Studenten in Belgrad am 15. März festgenommen worden. Alle Gruppenmitglieder waren Anfang letzter Woche der Aktivitäten gegen die Verfassungsordnung und Sicherheit Serbiens angeklagt, worauf Vasic in Hungerstreik getreten war. Die Anklage gegen die Gruppe, zu der sechs weitere Personen zählen, die sich allerdings im Ausland befinden, soll nach Angaben der Anwälte auf einer seitens des Nachrichtendienstes BIA geheim gemachten Gesprächsaufnahme beruhen. Vasić befindet sich seit Ende der Vorwoche in einem Belgrader Gefängniskrankenhaus.