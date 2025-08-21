Alles zu oe24VIP
Sizilianische Brücke bricht auseinander - während Autos darüberfahren
© X: Ago_Santillom5s

Todesangst

Sizilianische Brücke bricht auseinander - während Autos darüberfahren

21.08.25, 11:40
Teilen

Eine Brücke in Sizilien - in der Nähe des Vulkans Ätna - bricht auseinander, während sie dicht befahren ist. Ein Video zeigt, wie sie von Auto zu Auto immer mehr zerfällt.

Es sind Bilder, die Angst machen - und die Autofahrer, die im Video drüberfahren, hatten wohl tatsächliche Todesangst. In der sizilianischen Stadt Randazzo löst sich während der schweren Regen-Unwetter Gestein und Beton von der befahrenen Brücke.

Erschreckendes Video über den Zusammenbruch

Den Autos bleibt kein Ausweg mehr, sie müssen drüberfahren, wenn auch ganz langsam und vorsichtig. Die Bruchstücke stürzen in die Tiefe. Die Ursache könnte am alten Material und an den schlechten Wetterbedingungen liegen.

Niemand wurde verletzt. Doch für die Sizilianer ist das ein Weckruf. Die Gefahr wird von Tag zu Tag höher.

