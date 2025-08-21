Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kletterhalle Perchtoldsdorf
© Das OAV-Kletterzentrum Südwand

Zeuginnen geschockt

Drama in Kletterhalle - Wiener (75) starb bei Sturz aus großer Höhe

21.08.25, 08:26 | Aktualisiert: 21.08.25, 11:29
Teilen

Ein Hobbysportler aus Wien stürzte aus 10 - 18 Metern auf den Boden des Kletterzentrums in Perchtoldsdorf.

NÖ. Ein 75-jähriger ist am Mittwochabend bei einem Unfall im Freizeitzentrum, in dem auch das ÖAV-Kletterzentrum Südwand untergebracht ist, ums Leben gekommen. Passiert ist der Kletterunfall gegen sieben Uhr am frühen Abend: Es waren nur sehr wenige Besucher in der Halle, nämlich der Senior-Sportler, der allein kletterte, sowie zwei Frauen, die etwas entfernt davon beim Bouldern waren und den Todessturz des Wieners nicht mitbekamen bzw. nur den Aufprall hörten. Die geschockten Zeuginnen konnten dem Mann nicht mehr helfen und setzten die Rettungskette in Gang.

Der Mann dürfte aus vorerst unbekannter Ursache auf den Boden gestürzt sein, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Fremdverschulden oder ein Sicherungsfehler durch einen Partner am Boden kann ausgeschlossen werden, da der Mann wie gesagt allein kletterte. Auch ein technisches Problem wie ein Bruch der Sicherung ist nach ersten Augenschein nicht die Ursache gewesen. Vielmehr dürfte der 75-Jährige selbst einen Fehler beim Einhängen ins vollautomatische Sicherungsgerät begangen haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden