Streit eskaliert: Schüsse in Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in Oslo sind mitten am Tag mehrere Schüsse gefallen.

Zwei Personen hätten sich im Inneren des Gebäudes gestritten, woraufhin eine von ihnen eine Waffe gezückt und mehrere Schüsse abgegeben habe, teilte die Osloer Polizei am Samstag mit. Beide Beteiligten hätten den Tatort im Einkaufszentrum Tveita daraufhin verlassen. Nach ihnen werde gefahndet. Vor Ort habe man alles unter Kontrolle. Man habe eine Person mit Schussverletzungen gefunden, die ins Krankenhaus gebracht worden sei, sagte Einsatzleiter Arve Røtterud vor norwegischen Reportern. Außerdem habe sich eine ältere Frau bei einem Sturz im Zuge des Vorfalls leicht verletzt. Das Tveita Senter zählt zu den 15 größten Einkaufszentren von Oslo. Es befindet sich einige Kilometer östlich vom Zentrum der norwegischen Hauptstadt im Stadtteil Alna. Nach dem Vorfall wurde es von der Polizei vorübergehend geschlossen, damit Spuren gesichert werden konnten.