Suche nach Maddie McCann beginnt aufs Neue

Die Ermittler von Madeleine McCann beginnen erneut mit der Suche nach dem vermissten Mädchen dort, wo sie zuletzt gesehen wurde.

Morgen sollen neue polizeiliche Suchaktionen in der Nähe des Ortes beginnen, an dem Madeleine McCann zuletzt gesehen wurde.

Haus in der Nähe des Ferienortes

Die deutsche Polizei soll die Suchaktion beantragt haben. Sie soll zwischen Praia da Luz, wo die Dreijährige am 3. Mai 2007 verschwand, und einem Haus in der Nähe des Ferienortes stattfinden, in dem der Hauptverdächtige Christian Brückner lebte.

Operation diese Woche

Eine gut informierte portugiesische Quelle bestätigte, dass die Operation diese Woche morgen beginnen soll, sagte aber, dass zuvor noch einige Vorbereitungen getroffen werden könnten, wie die Daily Mail" berichtet.

Hinweisen auf Madeleines Leiche

Er sagte: „Es handelt sich ausschließlich um Durchsuchungen an Land. Das Hauptziel ist die Suche nach Hinweisen auf Madeleines Leiche.“ Die portugiesische Polizei hat sich offenbar bereit erklärt, bei der Suche mitzuwirken, nachdem die portugiesischen Justizbehörden diese nach einem formellen Ersuchen deutscher Polizei und Staatsanwaltschaft genehmigt hatten.

Seit über zwei Jahren

Die Suche wird voraussichtlich etwa drei Tage dauern, sofern keine relevanten Ergebnisse vorliegen. Es wird die erste Suchaktion in Portugal seit über zwei Jahren sein, nach einer fast einwöchigen Operation mit portugiesischen, deutschen und Polizeibeamten an einem abgelegenen Staudamm, 40 Autominuten von Praia da Luz entfernt.

Die Durchsuchungen im Mai 2023 am Arade-Staudamm, einem „interessanten Gebiet“, das Brueckner angeblich sein „kleines Paradies“ nannte, blieben ergebnislos.