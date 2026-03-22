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Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
© Facebook/HALO No-Kill Rescue Shelter

Darmverschluss

Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen

22.03.26, 15:07
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Das Tier ist mit einem Darmverschluss in eine Klinik gekommen und wäre fast eingeschläfert worden. Tierschützer entschieden für den Eingriff aufzukommen.

Tallahassee (Florida). Tierärzte im US-Bundesstaat Florida haben bei einer Rettungsoperation für eine Katze einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Die Mediziner fanden insgesamt 26 Haargummis im Magen des Tieres, wie Tierschützer der Organisation HALO aus der Stadt Sebastian vor einigen Tagen in einem Beitrag auf Facebook teilten - gemeinsam mit einem Foto der halb verdauten Haarbänder sowie der geretteten Katze.

 

Das Tier sei mit einem Darmverschluss in eine Klinik gekommen. Die Besitzer entschieden sich, das Tier einzuschläfern, weil sie sich die notwendige Operation nicht hätten leisten können, berichtete der Sender ABC. Der Arzt verständigte daraufhin die Tierschützer, die entschieden, für den Eingriff aufzukommen.

Die sechsjährige Katze hat die OP gut überstanden: "Heute erholt sie sich und isst jeden einzelnen Bissen ihrer Mahlzeiten auf. Und wenn wir 'essen' sagen, dann meinen wir damit, dass sie sich RAUBTIERHAFT darauf stürzt", hieß es in dem Facebook-Beitrag der Organisation.

Eine Mitarbeiterin von HALO sagte ABC, sie arbeite seit 13 Jahren im Tierschutz und habe so etwas noch nie gesehen. 26 Haargummis müssten ein Rekord sein, der hoffentlich nie gebrochen werde.

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