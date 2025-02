Tödliche Mutprobe: 14-Jähriger injiziert sich Schmetterling - und stirbt

In der brasilianischen Stadt Vitória da Conquista (Bundesstaat Bahia, Brasilien) ereignete sich ein schockierender Vorfall, der die Gefahren fragwürdiger Online-Challenges erneut in den Fokus rückt.

Ein 14-jähriger Junge injizierte sich eine Mischung aus Wasser und Schmetterlingsresten und bezahlte diesen lebensgefährlichen Versuch mit seinem Leben.

Gefährliches Experiment mit tödlichen Folgen

Nach Berichten des brasilianischen Nachrichtenportals "UOL" erzählte Davi Nunes Moreira seinem Vater zunächst, er sei gestürzt und hätte sich dabei verletzt. Doch bald verschlimmerten sich seine Beschwerden dramatisch. Die Schmerzen in seinem Bein wurden immer unerträglicher, und als er zudem starkes Erbrechen bekam, brachten ihn seine Eltern in ein Krankenhaus.

Dort gestand der Jugendliche, dass er sich eine ungewöhnliche Mischung in das Bein gespritzt hatte: Wasser, vermengt mit den Überresten eines zerdrückten Schmetterlings. Offenbar war er einem riskanten Online-Trend gefolgt. Die Reaktion seines Körpers auf diese unsachgemäße Injektion war fatal. Wenige Tage später, am 12. Februar, verschlechterte sich sein Zustand so drastisch, dass er einen septischen Schock erlitt. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen konnten die Ärzte im Krankenhaus von Planalto (Brasilien) das Leben des Jungen nicht mehr retten. Der Teenager verstarb an den Folgen der schweren Infektion.

Polizei ermittelt zu den Hintergründen

Die brasilianischen Ermittlungsbehörden haben Untersuchungen eingeleitet, um mehr über die genauen Umstände des Vorfalls herauszufinden. Die Behörden warten auf die vollständigen Ergebnisse der Obduktion, um festzustellen, welche genauen medizinischen Komplikationen zum Tod des Jungen geführt haben.