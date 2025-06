Trump: AT&T schuld für Probleme bei Telefonkonferenz

US-Präsident Donald Trump hat den Telekommunikationskonzern AT&T wegen technischer Probleme bei einer Telefonkonferenz öffentlich kritisiert und mit einem Wechsel zu einem Konkurrenten gedroht.

"Ich habe eine große Telefonkonferenz mit Glaubensführern aus dem ganzen Land, und AT&T ist nicht in der Lage, seine Technik zum Laufen zu bringen", schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Es sei bereits das zweite Mal, dass so etwas passiere.

In einem weiteren Beitrag entschuldigte er sich bei den Teilnehmern der Konferenz für die lange Wartezeit. "Wir müssen den Anruf möglicherweise neu ansetzen, aber wir werden beim nächsten Mal einen anderen Anbieter nutzen." AT&T teilte mit, man habe sich an das Weiße Haus gewandt und arbeite daran, die Situation zu prüfen.

Bereits in ersten Amtszeit kritisiert

Die Aktie von AT&T gab nach Trumps Beitrag kurzzeitig nach, erholte sich dann aber wieder. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump den Konzern wiederholt kritisiert. AT&T war damals Eigentümer des Nachrichtensenders CNN - dessen Berichterstattung über seine Regierung missfiel Trump.

Erst Mitte Juni hatte die Unternehmensgruppe des US-Präsidenten bekanntgegeben, mit einem eigenen Smartphone und einem neuen Mobilfunk-Angebot namens Trump Mobile konservative Kunden anlocken zu wollen. Das "T1 Phone", das in den USA produziert werden soll, soll ab September für 499 Dollar erhältlich sein.