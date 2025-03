Auf Madeira ereignete sich ein tragischer Unfall mit einem deutschen Touristen.

Der junge Mann kletterte in der Nähe des 1800 Meter hohen Gipfels des Berges Areeiro über eine Absperrung. Dabei verlor er den Halt und stürzte 200 Meter in die Tiefe, so der staatliche TV-Sender RTP.

Mehrere Stunden suchten gut 40 Retter nach seiner Leiche. Sie konnten diese bergen. Woher der Tourist stammte, ist noch nicht bekannt.