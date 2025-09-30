Alles zu oe24VIP
Mallorca Ballermann
© Getty

Streit

Vier Österreicher prügeln Mann im "Megapark" am Ballermann bewusstlos

30.09.25, 11:14 | Aktualisiert: 30.09.25, 12:18
Teilen

Im Megapark auf Mallorca ist ein deutscher Mitarbeiter (48) nach einer brutalen Attacke von sechs Urlaubern schwer verletzt worden. 

In der Nacht zum Samstag kam es im „Megapark“, einem der bekanntesten Lokale am Ballermann, zu einer schweren Gewalttat. Ein deutscher Mitarbeiter (48) wurde von sechs Urlaubern attackiert, nachdem er die Gruppe aufgefordert hatte, sich besser zu benehmen.

Opfer mit schweren Verletzungen

Die Männer gingen laut Polizei sofort auf den Angestellten los und prügelten ihn bewusstlos. Als Beamte eintrafen, lag der 48-Jährige am Boden. Im Krankenhaus stellten Ärzte vier Wirbelbrüche fest.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um vier Österreicher und zwei Bosnier zwischen 25 und 32 Jahren. Sie flüchteten zunächst, konnten aber in einem Hotel identifiziert werden. Zwei von ihnen hatten Gesichtsverletzungen, die laut Polizei von der Schlägerei stammen könnten.

Festnahmen durch die Polizei

Die sechs Männer wurden wegen Körperverletzung festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Das Opfer erkannte die Gruppe bei einer Gegenüberstellung laut dpa „ohne jeden Zweifel“ wieder.

