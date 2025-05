"Zeit reif für einen Papst aus Afrika oder Asien"

Kardinal Anders Arborelius, Erzbischof von Stockholm, ist der Ansicht, dass die Stunde für einen Papst aus Afrika oder Asien geschlagen hat.

Europa sei heute "alt und müde" und es wäre daher "natürlich", dass der nächste Papst "aus Afrika oder Asien" kommt, sagte der bei der bevorstehenden Papst-Wahl stimmberechtigte Geistliche im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica".

"Wir wissen nicht woher der neue Papst kommen wird, aber ich glaube, viele erwarten, dass er von außerhalb Europas kommt, denn unser Kontinent ist inzwischen alt und müde, während die Kirche in anderen Teilen der Welt dynamischer und lebendiger ist.

Deshalb wäre es vielleicht natürlicher, wenn der nächste Papst aus Afrika oder Asien käme, aber ich weiß nicht, ob wir einen geeigneten Kandidaten aus diesem Teil der Welt finden werden", so der 75-jährige Kardinal, der aus einer lutheranischen Gemeinde in Schweden stammt und mit 20 Jahren zum Katholizismus übertrat.

Es sei menschlich gesehen "schwierig, einen Kandidaten zu finden, der all unseren Erwartungen entspricht", fügte der Kardinal hinzu. "Wir müssen die Kirche vereinen, Zeit zum Nachdenken finden und versuchen, die internen und externen Probleme zu erkennen. Zum Beispiel, wie wir die Botschaft der Kirche in einer Welt voller Konflikte und Kriege weitergeben können. Es gibt so viel zu tun: Wir warten auf eine Person, die all dies tun kann", so Arborelius.