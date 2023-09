AfD-Weidel tobt: ''Niemand geht an mein Schnitzel!''

Die Rechtsaußen-Partei AfD erreicht in aktuellen Umfragen derzeit ein Allzeithoch und liegt nur noch knapp hinter der konservativen CDU. Indes geht ein Video der Parteivorsitzenden Alice Weidel viral. Sie bangt um ihr Schnitzel.

Ein kurzer Clip, der von der "ZDF heute-show" ausgestrahlt wurde, geht derzeit im Netz durch die Decke. "Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten", sagt AfD-Vorsitzende Weidel zu Beginn des Videos. Dann wird ihr Ton rauer und lauter. "Und ich kann euch sagen: Ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen", ruft sie ihren Zuhörern zu und unterstreicht die Dringlichkeit mit einem erhobenen Finger. "Niemand geht an mein Schnitzel!", so Weidel energisch zum Ende des Clips.

"heute-show"-Moderator Oliver Welke zeigt sich nach dem Weidel-Sager verwundert. „Was? Ich will überhaupt nicht an dein Schnitzel", spottet der 57-Jährige und erntet Lacher von seinem Publikum.

Der Schnitzel-Sager von Weidel weckt Erinnerungen an Bundeskanzler Karl Nehammer, der noch im Juli meinte: "Es muss okay sein, Schnitzel zu essen." Damit reagierte er auf die Eröffnungsrede des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei den Bregenzer Festspielen, in der er die "Normalitäts-Debatte" scharf kritisierte. Nehammer argumentierte damals, Vielfalt müsse sich in der Politik wiederfinden, aber es müsse genau so "okay sein, wenn andere gerne Schnitzel essen."