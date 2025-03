Bling, bling: Trump vergoldet das Oval Office

Das große Büro im Weißen Haus schimmert es jetzt ganz in Gold.

US-Präsident Donald Trump hat das Oval Office in ein prunkvolles "Bling-Bling"-Büro verwandelt. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus am 20. Jänner ließ er zahlreiche Veränderungen vornehmen. Laut Nachrichtensender "CNN" wurden die Wände mit dreimal so vielen Gemälden behängt, während Regale und Oberflächen nun mit Flaggen, Statuen und goldenen Ornamenten dekoriert sind. Besonders auffällig sind vergoldete Adler auf Beistelltischen, Rokoko-Spiegel und goldene Engel aus seinem Anwesen Mar-a-Lago. Sogar die Fernbedienung seines Fernsehers ist vergoldet.

Goldene Verzierungen und Prunk

Diese Umgestaltung erinnert stark an Trumps Wohnsitze: sein goldenes Penthouse im Trump Tower in New York sowie sein Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach. Dort dominieren ebenfalls goldene Verzierungen und Prunk.

Doch Trumps Verschönerungspläne gehen weiter. Der historische Rosengarten des Weißen Hauses soll in eine gepflasterte Terrasse mit Sitzbereich umgewandelt werden – ähnlich wie in Mar-a-Lago. Zudem plant er einen neuen Ballsaal für Staatsbankette auf dem südlichen Rasen des Weißen Hauses, inspiriert vom Spiegelsaal in Versailles.

Finanziell soll der Umbau die Steuerzahler nicht belasten: Trump kündigte an, die Kosten selbst zu übernehmen. Ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, bleibt allerdings unklar.