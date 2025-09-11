Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
US-Fahnen auf Halbmast
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Einsatz

Bombendrohung im Hauptquartier der Demokraten

11.09.25, 20:24
Teilen

Am Hauptquartier der US-Demokraten in Washington D.C. ist eine Bombendrohung eingegangen. 

Das schreibt Sky News auf X. "Die Polizei in Washington D.C. reagiert auf eine "Bombendrohung" im Hauptquartier des Democratic National Committee. Sie gibt an, dass das Gebäude derzeit durchsucht wird, bisher jedoch keine Sprengstoffe gefunden wurden. 

Zuvor hatte der Journalist Burgess Everett auf X berichtet, dass Polizisten an den Hauptsitz der Demokraten ausgerückt waren. Zudem seien Politiker und Mitarbeiter gebeten worden, sich vom Gebäude fernzuhalten. 

Die Bombendrohung ereignet sich nur einen Tag nach dem Schuss-Attentat auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk in Utah, der dabei starb. Der Täter wird noch gesucht, auf ihn wurde ein Kopfgeld angesetzt, das FBI arbeitet derzeit auf Hochtouren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden