Bombendrohung im Hauptquartier der Demokraten

Am Hauptquartier der US-Demokraten in Washington D.C. ist eine Bombendrohung eingegangen.

Das schreibt Sky News auf X. "Die Polizei in Washington D.C. reagiert auf eine "Bombendrohung" im Hauptquartier des Democratic National Committee. Sie gibt an, dass das Gebäude derzeit durchsucht wird, bisher jedoch keine Sprengstoffe gefunden wurden.

Zuvor hatte der Journalist Burgess Everett auf X berichtet, dass Polizisten an den Hauptsitz der Demokraten ausgerückt waren. Zudem seien Politiker und Mitarbeiter gebeten worden, sich vom Gebäude fernzuhalten.

Die Bombendrohung ereignet sich nur einen Tag nach dem Schuss-Attentat auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk in Utah, der dabei starb. Der Täter wird noch gesucht, auf ihn wurde ein Kopfgeld angesetzt, das FBI arbeitet derzeit auf Hochtouren.