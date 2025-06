Deadline im Zollstreit: Schaffen EU und Trump noch Deal?

Einige Tage vor Ablauf einer Verhandlungsfrist im Zollstreit fliegt EU-Handelskommissar Maros Sefcovic in dieser Woche in die USA.

"Es bleiben uns Mittwoch und Donnerstag für mögliche Treffen" mit US-Handelsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer, sagte Sefcovic am Montag in Brüssel. "Der 9. Juli steht vor der Tür", fügte er mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist hinzu.

Es gebe noch "viel zu besprechen", sagte Sefcovic. Die US-Seite habe erste Entwürfe für eine grundsätzliche Vereinbarung vorgelegt. Ziel sei aber weiter ein umfangreiches Handelsabkommen, betonte Sefcovic. "Wir wollen so viel wie möglich erreichen", erklärte der EU-Kommissar. Die Vereinbarung solle "den Unternehmen auf beiden Seiten helfen, (...) mehr Klarheit darüber zu bekommen, wie sie ihre Geschäfte planen können".

Verhandlungstermine noch nicht fixiert

Trump hat mit seiner Zollpolitik einen Streit mit Handelspartnern weltweit ausgelöst. Der US-Präsident verhängte Anfang April hohe zusätzliche Zölle gegen zahlreiche Staaten, reduzierte sie dann aber kurz darauf für 90 Tage auf zehn Prozent. Für bestimmte Produkte wie Autos sowie Stahl- und Aluminiumprodukte gilt ein erhöhter Zollsatz von 25 Prozent.

Der Kalender für die Verhandlungen in dieser Woche in Washington steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Die Zeit bis zum Stichtag am Mittwoch in der kommenden Woche wird knapp - Sefcovic rechnet nach eigener Aussage unter anderem damit, dass am US-Nationalfeiertag am 4. Juli nicht verhandelt wird.