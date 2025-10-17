Selenskyj JETZT bei Trump - er hat zwei Stunden Zeit

Spitzt sich der Ukraine-Krieg im Falle einer US-Lieferung von Tomahawk-Raketen an das kriegsgebeutelte Land zu? Oder stehen die Zeichen in Hinblick auf das mögliche Trump-Putin-Treffen in Ungarn Richtung Frieden? In den nächsten Stunden entscheidet sich viel für die Ukraine.

Um 19 Uhr MESZ trifft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski in Washington auf US-Präsident Donald Trump. Das Treffen findet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs statt – und Kiew hofft auf neue Waffenunterstützung.

Laut der Plattform Ukrainian National News ist das Treffen für 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) angesetzt. Nach einem kurzen Empfang und einem gemeinsamen Mittagessen sollen bilaterale Gespräche folgen. Gegen 15 Uhr US-Zeit (also 21 Uhr unserer Zeit) will Trump bereits wieder nach Palm Beach abreisen.

Gefährliche Raketenlieferung - Eskalationsstufe höher?

Selenski hofft auf eine Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen an die Ukraine. Möglich wäre ein Modell, bei dem die USA die Systeme an europäische NATO-Staaten liefern, die sie dann an Kiew weitergeben. Trump hatte diese Option zuletzt ins Spiel gebracht – allerdings nur, falls Russland keine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zeigt.

Telefonat mit Putin "sehr produktiv"

Das Treffen findet kurz nach einem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin statt, das der Ex-Präsident als „sehr produktiv“ bezeichnete. Trump kündigte zudem ein mögliches Treffen mit Putin in Budapest an – der Kreml hat dies bislang nicht bestätigt.

Nach Einschätzung von Experten ist eine Lieferung der Tomahawks nach dem Telefonat jedoch weniger wahrscheinlich. Der Kreml hatte zuvor gewarnt, eine solche Entscheidung als Eskalationsschritt zu betrachten.

Wie ernst Trump es mit der Unterstützung der Ukraine meint – und ob das Gespräch mit Putin seine Haltung beeinflusst – dürfte sich am Freitagabend zeigen.