Fünf Fragen zum Iran-Israel-Krieg

Was ist im Iran-Israel-Krieg passiert? Um was geht es? Was wird alles teurer? Und droht jetzt der 3. Weltkrieg?

Hier sind fünf Antworten zu aktuellen Fragen zum Iran-Israel-Krieg. 1.) Was ist im Iran-Israel-Krieg passiert? In der Nacht auf Sonntag haben US-B2-Bomber mit bunkerbrechenden Bomben (je rund 14 Tonnen schwer) iranische Atomanlagen angegriffen. Israel hatte zuvor mit Drohnen und Raketen iranische Militärstandorte beschossen, um nach eigenen Angaben gegen das fortgeschrittene iranische Atomprogramm vorzugehen Der Iran antwortete mit ballistischen Raketen auf israelische Städte. Jetzt hat die USA direkt in den Krieg eingegriffen. 2.) Worum geht es in dem Konflikt? Der Iran unterstützt Terrorgruppen wie Hamas und Hisbollah und arbeitet an Atomwaffen – Israel sieht seine Existenz bedroht. Die USA stehen fest an Israels Seite, während der Iran Russland und China als Verbündete hat. Es geht um Macht im Nahen Osten – und um die Frage, wer die Region dominiert. Lesen Sie auch Nahost-Krieg: Jetzt mischt auch China mit China hat den USA vorgeworfen, mit den Angriffen auf Atomanlagen im Iran den Konflikt im Nahen Osten anzuheizen. Die Regierung in Peking verurteile die Angriffe "aufs Schärfste", erklärte das chinesische Außenministerium am Sonntag.

