"Golf von Amerika": Trumps Umbenennung jetzt auf Google Maps sichtbar

Dem US-Präsidenten hat es einfach nicht gepasst: Er selbst hat den Golf von Mexiko umbenannt. Und diese Namensänderung kann ab jetzt jeder auf der Google Maps Karte einsehen.

Das US-Unternehmen Google hat den Golf von Mexiko in seinem Onlinedienst Google Maps nach Trumps Willen umbenannt. Besonders dabei: Für US-Nutzer ist dieser nur als „Golf von Amerika“ umgeändert.

Je nach Standort - anderer Name

Für uns - also Nutzer außerhalb der USA - ist auf Google Maps sowohl der ursprüngliche als auch der neue Name sichtbar. Das sei laut dem Tech-Unternehmen bei umstrittenen Ortsnamen so üblich.

© Screenshot von Google Maps ×

Jetzt wissen wir, was die US-User sehen. Wir wissen auch, dass dem Rest der Welt beide Namen angezeigt werden, wobei "Golf von Amerika" in Klammern angeführt wird. Die spannendste Frage aber: Was wird den Usern in Mexiko selbst angezeigt?

Google teilte mit, dass Maps-Nutzer im nordamerikanischen Land dagegen nur den (originalen) Namen "Golf von Mexiko" auf der Karte sehen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Namensdebatte rund um die Meeresbucht (auf spanisch "Golfo de México") in den nächsten Jahren damit geklärt ist - oder ob weitere Namensvorschläge seitens internationaler Akteure in den Raum geworfen werden.