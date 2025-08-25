Alles zu oe24VIP
Israel-Angriff auf Gaza: Mehrere Journalisten tot

Offensive

Israel-Angriff auf Gaza: Mehrere Journalisten tot

25.08.25, 11:34
Teilen

Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind am Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter mehrere Journalisten.  

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von drei getöteten Journalisten, andere Berichte sprachen sogar von fünf. Unter den Toten seien Mitarbeiter des Nachrichtensenders Al-Jazeera und der Nachrichtenagentur Reuters.

Sender bestätigte Tod

Der katarische Sender Al-Jazeera bestätigte den Tod seines Journalisten Mohammed Salama, wie ein Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Unter den getöteten Journalisten war auch der Kameramann Hussam al-Masri, der als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur Reuters tätig war. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei verletzt worden.

 Auch Sanitäter kamen ums Leben

Laut Wafa war unter den bei dem Vorfall im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis Getöteten ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens. Auch Sanitäter seien zu Tode gekommen. Eine Journalistin sei ebenfalls unter den Todesopfern. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

