Israelischer Panzer
© EPA

Offensive

Israel startet "erste Phase des Angriffs" auf Gaza-Stadt

20.08.25, 18:43
Israel startet die "erste Phase des Angriffs" auf Gaza-Stadt.

Dem israelischen Militär zufolge hat nach Zusammenstößen mit der Terrororganisation Hamas die erste Phase der geplanten Offensive auf Gaza-Stadt begonnen.

Bisher seien bereits erste Vororte eingenommen worden, wie der ORF den israelischen Militärsprecher zitiert.

Zuvor berichteten mehrere Medien, dass Israel für die Einnahme von Gaza-Stadt den Einsatzplan gebilligt habe. Dafür wurden 60.000 Reservisten einberufen.

