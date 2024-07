So reagiert die Welt auf das Attentat

So regiert die internationale Politik auf das Trump-Attentat.

Auch international gab es heftige Reaktionen. "Ich bin schockiert über die Nachricht vom Angriff auf Präsident Trump", schrieb der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, in der Nacht auf Sonntag auf X. "Wieder einmal erleben wir inakzeptable Gewalttaten gegen Politiker."

Das sagt Meloni

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rief zu mehr Dialog auf. Ihre Solidarität und Wünsche für eine schnelle Genesung gingen an Trump - "in der Hoffnung, dass sich in den nächsten Monaten des Wahlkampfes Dialog und Verantwortung gegen Hass und Gewalt durchsetzen könnten", schrieb Meloni in der Nacht auf Sonntag auf X.

Orban äußert sich

Ungarns Regierungschef Viktor Orban drückte dem früheren US-Präsidenten seine Solidarität aus. "Meine Gedanken und Gebete sind in diesen dunklen Stunden bei Präsident Donald Trump", schrieb Orban auf X. Die beiden Rechtspopulisten Orban und Trump pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Netanyahu reagiert

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zeigte sich erschüttert. "Sara und ich waren schockiert von der offensichtlichen Attacke auf Präsident Trump", postete Netanyahu von sich und seiner Frau auf X. "Wir beten für seine Sicherheit und schnelle Genesung."

Starmer ist entsetzt

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer verurteilte politische Gewalt jeder Art. "Ich bin entsetzt über die schockierenden Szenen bei Präsident Trumps Kundgebung und wir senden ihm und seiner Familie unsere besten Wünsche", teilte Starmer, der erst seit Anfang Juli im Amt ist, auf der Plattform X mit. "Politische Gewalt in jeglicher Form hat keinen Platz in unseren Gesellschaften und meine Gedanken sind bei allen Opfern dieses Angriffs", schrieb Starmer.

Ähnlich äußerte sich sein Außenminister David Lammy: "Während wir die schockierenden Entwicklungen in Pennsylvania verfolgen, sind unsere Gedanken und besten Wünsche bei Präsident Trump - ebenso wie bei allen Opfern und ihren Familien."

"Es kann nicht genug betont werden: Politische Gewalt ist niemals akzeptabel." Seine Gedanken seien bei dem ehemaligen US-Präsidenten, den Teilnehmern der Veranstaltung und allen Amerikanern, erkläret Kanadas Regierungschef Justin Trudeau auf X. "Der Angriff auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump muss von allen Verfechtern der Demokratie und des Dialogs in der Politik entschieden zurückgewiesen werden", meinte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf X. "Was wir heute gesehen haben, ist inakzeptabel."