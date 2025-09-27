Alles zu oe24VIP
Starmer
Am Sonntag

Starmer unter Druck: Labour beginnt Parteikonferenz in Liverpool

27.09.25, 23:45
Im Schatten des stark unter Druck stehenden Premierministers Keir Starmer kommt die Labour-Partei an diesem Wochenende zu ihrer Parteikonferenz zusammen.

Die britischen Sozialdemokraten, die im letzten Jahr erstmals nach 14 Jahren die Konservative Regierung ablösten, halten ab Sonntag für mehrere Tage in Liverpool ihre zweite Konferenz seit der gewonnenen Wahl ab.

Im Fokus dürfte dabei der Parteivorsitzende Starmer stehen, dessen Rede für Dienstag geplant ist. Der britische Premier hat mit den Rücktritten prominenter Regierungsmitglieder, einem abberufenen Botschafter und rechten Massenprotesten in London schwierige Wochen hinter sich. Die vom Rechtspopulisten Nigel Farage geführte Reform-Partei führt zudem seit Monaten die Umfragen an und treibt die Sozialdemokraten und die Konservativen mit ihrer Anti-Immigrations-Linie vor sich her.

Auch innerhalb der Partei scheint der einst große Zuspruch für Starmer zu schwinden. Für Aufsehen sorgte in diesen Tagen etwa der Labour-Politiker Andy Burnham. Mehrere Abgeordnete hätten ihn gebeten, Starmer als Parteichef abzulösen, sagte der Bürgermeister der Region Greater Manchester mehreren britischen Medien. Es brauche einen "grundlegenden Wandel", um die "existenzielle" Bedrohung der Partei abzuwenden.

