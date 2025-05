Trump macht sich über Macron-Watsch'n lustig

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Wirbel um ein Video mit einer Handgeste von Brigitte Macron in Richtung ihres Mannes Emmanuel Macron beim Verlassen des Präsidentenfliegers einen scherzhaften Ratschlag für das Paar.

"Sorgt dafür, dass die Tür geschlossen bleibt. Das war nicht gut", sagte Trump lachend bei einer Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob er Tipps für das Ehepaar habe.

Er wisse nicht, was da los gewesen sei und habe mit Macron gesprochen, so der Republikaner weiter. "Es geht ihm gut. Ihnen geht es gut. Sie sind zwei wirklich gute Menschen."

Spekulation über Schlag

Auf dem Video von der Ankunft des französischen Staatschefs am Sonntag in Vietnam ist zu sehen, wie kurz nach der Öffnung der Flugzeugtür die Hand von Macrons Frau Brigitte im Gesicht des Präsidenten landet. Von Brigitte ist nur der Arm zu sehen. Ihr Mann schaut in ihre Richtung, blickt erst nach einem kurzen Moment Richtung Kamera und winkt dann.

Im Anschluss wurde spekuliert, ob es sich um einen Schlag gehandelt habe. Aus dem Umfeld des Staatschefs hieß es: "Das war ein Moment, in dem der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise Dampf abließen, indem sie Klamauk machten."