USA sprechen Reisewarnung für Israel aus

Inmitten der eskalierenden Bombardements zwischen Israel und dem Iran, sprechen die USA jetzt erstmals eine Reisewarnung für Israel aus.

Die USA haben eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen.

Das Außenministerium in Washington begründete dies am Montag mit der „unbeständigen und unberechenbaren Sicherheitslage in der Region“. Hintergrund ist die militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran.

„Reisen Sie nicht“, riet die US-Regierung ihren Bürgerinnen und Bürgern. In Israel drohten „bewaffnete Konflikte, Terrorismus und zivile Unruhen“, hieß es in den verschärften Reisehinweisen. In den vergangenen Tagen wurden zivile Einrichtungen getroffen, bei denen Menschen ums Leben kamen.