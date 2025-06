Warnsignal an Trump: Macron setzt jetzt ein klares Zeichen

Fankreichs Präsident Emmanuel Macron reist nächste Woche nach Grönland.

Er wird die größte Insel der Erde am 15. Juni zusammen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen besuchen, wie die Staatskanzlei in Kopenhagen und die grönländische Regierung am Samstag mitteilten.

Mit dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen wollen sie demnach über die Sicherheitslage im Nordatlantik und in der Arktis sprechen.

Aber auch um andere Themen wie die wirtschaftliche Entwicklung, den Klimawandel und erneuerbare Energien wird es gehen. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder davon gesprochen, die Kontrolle über das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark zählende Grönland übernehmen zu wollen. Dabei schloss er auch den Einsatz des Militärs nicht aus. Im Zuge der Kontroverse war US-Vizepräsident James Vance Ende März auf den amerikanischen Militärstützpunkt Pituffik im Norden Grönlands gereist.

Grönland und Dänemark haben Trumps Forderungen klar zurückgewiesen. Aus Deutschland, Frankreich und weiteren EU-Staaten erhielten sie dabei Unterstützung.