donald tusk


Poli-Spitzen

Wirrwarr um Vertreter Polens bei Ukraine-Gesprächen

13.08.25, 20:09
Nur wenige Tage nach dem Amtsantritt von Polens neuem Präsidenten Karol Nawrocki hat es ein Kompetenzgerangel darum gegeben, wer das Land bei den Ukraine-Vorgesprächen vertreten soll.  

Anders als zuvor von der Regierung angekündigt, war der proeuropäische Regierungschef Donald Tusk nicht bei der Videokonferenz der europäischen Staats- und Regierungschefs dabei. Das übernahm überraschend der Rechtskonservative Nawrocki, ein bekennender Fan von US-Präsident Donald Trump.

Tusk nahm hingegen an zwei Gesprächen der europäischen Staats- und Regierungschefs ohne Trump teil. Nawrockis außenpolitischer Berater Marcin Przydacz sagte dazu, die Einladung an Polens Präsidenten, an der Schaltkonferenz teilzunehmen, sei direkt aus Washington gekommen. Nawrocki habe in dem Gespräch mit Trump Polens Standpunkt deutlich gemacht, dass nur eine harte Sprache und harte Handlungen Russland Einhalt gebieten könnten.

Tusk betont gemeinsame Position mit Nawrocki

Regierungschef Tusk betonte, seine Regierung habe eine gemeinsame Position mit Nawrocki gefunden. "Unabhängig davon, was der Präsident über mich denkt oder ich von ihm: Bei Fragen von Krieg oder Frieden müssen wir gemeinsam handeln."

Der seit dem 6. August amtierende Nawrocki steht der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS nahe. Bereits in seiner Antrittsrede machte er deutlich, dass er auf Konfrontationskurs zur Mitte-Links-Regierung von Tusk gehen will und deren Ende als Ziel sieht.

Am Freitag will sich US-Präsident Donald Trump in Alaska mit Kremlchef Wladimir Putin zu Verhandlungen über eine Lösung für den Ukraine-Krieg treffen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte enge europäische Verbündete der Ukraine zu Abstimmungsgesprächen im Vorfeld eingeladen. Anschließend gab es eine gemeinsame Telefonkonferenz mit Trump.

