© Bill Hinton

Bitte um Spenden

X-Account des italienischen Verteidigungsministers gehackt

05.09.25, 08:20
Der persönliche Account des italienischen Verteidigungsministers Guido Crosetto auf der Plattform X ist gehackt worden. 

Nach dem Angriff wurden dort Posts veröffentlicht, mit denen um Spenden in Kryptowährungen gebeten wurde, die nicht vom Minister oder dem Verteidigungsministerium stammen, teilte Crosetto mit. Der Vorfall zeige," wie präzise und raffiniert solche Angriffe sein können, wodurch es den Betroffenen schwer fällt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen".

Angesichts zunehmender Cyberangriffe auf die IT-Systeme italienischer Einrichtungen greift die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Gegenwehr. So sollen die Kompetenzen der Zuständigkeiten der staatlichen Agentur für Cybersicherheit ausgebaut werden. Neuanstellungen von IT-Experten sind geplant, verlautete aus der Regierung in Rom.

Nicht der erste Angriff

346 Angriffe auf italienische Ziele wie Ministerien, das Gesundheitssystem und weitere Einrichtungen wurden in diesem Jahr bereits registriert, was einem Anstieg von 98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders im Fokus standen dabei sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service), die Online-Dienste zeitweise gänzlich lahmlegen.

Im Juni kam es zu einem weiteren Höhepunkt: Innerhalb von 13 besonders intensiven Tagen gab es 275 Angriffe auf 124 Ziele, die alle von Kreml-nahen Gruppen ausgingen. Dank der verstärkten Aktivitäten der Cyber-Sicherheitsbehörde konnte der Schaden eingedämmt werden.

