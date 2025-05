Zoo-Schock! Tiger greift Pflegerin an

Schockierende Szenen spielten sich in einem deutschen Zoo ab: Eine 33-jährige Tierpflegerin wurde von einem Tiger im Gehege attackiert.

Szenen, wie aus einem schockierenden Film, spielten sich am Montag im Tierpark Nadermann in Delbrück im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. Eine Tierpflegerin wurde dort von einem Tiger im Gehege angegriffen.

Eigentlich wollte die Pflegerin routinemäßig das Gehege reinigen, doch dabei passierte die Tragödie, wie die Polizei bestätigt. Offenbar dürfte sie eine offene Zwischentüre übersehen haben. Plötzlich stand die gefährliche Raubkatze neben ihr und biss sie in die Schulter.

„Glücklicherweise ließ der Tiger dann aber auch schnell wieder von ihr ab“, heißt es vom Polizeisprecher. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und notärztlich behandelt, ersten Informationen zufolge soll keine Lebensgefahr bestehen.

Gegen Tierpark wurde wegen Tiger ermittelt

Es ist nicht das erste Mal, dass der Zoo in Delbrück für Schlagzeilen sorgte. Bereits 2024 gab es seitens der Staatsanwaltschaft Paderborn Ermittlungen gegen den Tierpark. Die Tierschutz-Organisation PETA klagte an, dass die Tiere nicht artgerecht in dem Zoo gehalten werden und sogar auch Verhaltensstörungen aufweisen.

Dabei sorgte vor allem ein Video aus der Tiger-Anlage für Aufregung, ausgerechnet dort geschah nun das Unglück. Die Klage wurde damals abgewiesen und die Ermittlungen wurden eingestellt.