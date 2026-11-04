KI-Raubzug
100 Millionen geraubt: Cyber-Hack auf Regionalbank
Die französische Regionalbank Crédit Mutuel Arkéa ist nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Verluste würden auf mehr als 100 Mio. Euro geschätzt, erklärte die Bank am Mittwoch.
Die Angreifer hätten das eigene Konto der Crédit Mutuel Arkéa genutzt, "um Transaktionen an andere Bankakteure auszuführen". Anschließend hätten die Hacker das Geld "über spezialisierte Plattformen in Kryptowährung umgewandelt".
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In der vergangenen Woche war der bisher größte Diebstahl von Kryptowährungen in der Geschichte bekannt geworden. Nach Angaben der Kryptobörse Binance sind Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden Dollar (5,6 Milliarden Euro) betroffen.
Die US-Bundespolizei FBI macht die Hackergruppe TraderTraitor verantwortlich - diese soll Verbindungen zum nordkoreanischen Geheimdienst haben.
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