Tunesier (17) stürzt von Brücke auf U-Bahn-Gleise

In Wien-Brigittenau ist ein 17-Jähriger am Mittwochabend von einer Brücke auf die darunter verlaufenden U-Bahn-Gleise gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

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Die Polizei war gegen 21 Uhr zunächst zu einer allgemeinen Hilfeleistung gerufen worden. Zeugen berichteten, dass der junge Tunesier über die Brüstung der Brücke geklettert und anschließend ins Gleisbett gestürzt sein soll.

Polizisten bedroht

Während die Berufsrettung Wien den Verletzten versorgte, kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Zwei 15-jährige Syrer, die mit dem Tunesier befreundet sind, beschimpften und bedrohten die anwesenden Rettungskräfte und Polizisten. Plötzlich sprangen auch sie von der Brücke in das Gleisbett. Die beiden Jugendlichen blieben dabei unverletzt, verhielten sich laut Polizei gegenüber den Beamten jedoch weiterhin aggressiv und versuchten mehrfach, die laufende Versorgung des 17-Jährigen zu behindern.

Die beiden 15-Jährigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung, Verletzung des öffentlichen Anstands sowie Störung der öffentlichen Ordnung erstattet.

Der schwer verletzte 17-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht. Wegen des Einsatzes musste der U-Bahn-Betrieb zwischen den Stationen Nussdorfer Straße und Dresdner Straße für rund eine Stunde unterbrochen werden.