Schwer verletzt
Tunesier (17) stürzt von Brücke auf U-Bahn-Gleise
Die Polizei war gegen 21 Uhr zunächst zu einer allgemeinen Hilfeleistung gerufen worden. Zeugen berichteten, dass der junge Tunesier über die Brüstung der Brücke geklettert und anschließend ins Gleisbett gestürzt sein soll.
Polizisten bedroht
Während die Berufsrettung Wien den Verletzten versorgte, kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Zwei 15-jährige Syrer, die mit dem Tunesier befreundet sind, beschimpften und bedrohten die anwesenden Rettungskräfte und Polizisten. Plötzlich sprangen auch sie von der Brücke in das Gleisbett. Die beiden Jugendlichen blieben dabei unverletzt, verhielten sich laut Polizei gegenüber den Beamten jedoch weiterhin aggressiv und versuchten mehrfach, die laufende Versorgung des 17-Jährigen zu behindern.
Auch interessant
Die beiden 15-Jährigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung, Verletzung des öffentlichen Anstands sowie Störung der öffentlichen Ordnung erstattet.
Der schwer verletzte 17-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht. Wegen des Einsatzes musste der U-Bahn-Betrieb zwischen den Stationen Nussdorfer Straße und Dresdner Straße für rund eine Stunde unterbrochen werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden