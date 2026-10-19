280 Kinder operiert: „HNÖ hilft!” verkürzt Wartezeiten

Rasche Hilfe für kleine Patienten: Das Projekt „HNÖ hilft!” hat im ersten Jahr mehr als 280 Kinder in Klosterneuburg tagesklinisch operiert.

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Seit September 2025 nutzt das Uniklinikum Tulln-Klosterneuburg frei gewordene OP-Ressourcen für geplante HNO-Eingriffe bei Kindern. Entfernt werden etwa die „kindlichen Polypen”, außerdem gibt es Eingriffe am Trommelfell. Seit Mai 2026 kommen Teilentfernungen der Gaumenmandeln dazu.

Monate weniger Wartezeit

„Die Wartezeiten auf HNO-Eingriffe konnten um mehrere Monate verkürzt werden”, sagt Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Operiert wird einmal pro Woche, die Kinder dürfen oft schon wenige Stunden später heim. Initiator und HNO-Facharzt Hannes Brandt operiert selbst vor Ort.

Im Behandlungsraum. © Universitätsklinikum Tulln - Klosterneuburg

Tagesklinik boomt

Insgesamt verzeichnete der Standort 2025 knapp 3.000 Eingriffe, von Jänner bis August 2026 waren es bereits 2.189.