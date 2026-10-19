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ecoplus-Initiative

Land sucht Leerstand zu bekämpfen

Rudolf Preyer
von
Ehemaliges Ziegelofengelände in Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn).
© ORF/Hannes Steindl
Ungenutzte Flächen sollen wieder Geld bringen: ecoplus startet die zweite landesweite Brachflächen-Erhebung in Niederösterreich.
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Das ecoplus Investorenservice bittet die Gemeinden, ungenutzte Industrie-, Gewerbe- und Tourismusflächen sowie Widmungsreserven zu melden. Auch Daten der ersten Erhebung von 2023 können aktualisiert werden. Ziel ist, die Flächen für künftige Betriebsansiedlungen sichtbar zu machen.

Die Revitalisierung bestehender Areale ermöglicht wirtschaftliche Entwicklung, ohne zusätzlichen Boden zu verbrauchen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

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Vom Ziegelofen zum Standort

Wie das gelingt, zeigt Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn): Die Gemeinde nahm das ehemalige Ziegelofengelände nach der Erhebung als Entwicklungsstandort ins Visier und will es für neue Nutzungen öffnen, sagt Bürgermeister Markus Baier.

2023 meldeten 386 Gemeinden rund 700 Flächen mit etwa 920 Hektar. Im standortkompass.at lassen sich klimafitte Standorte ohne zusätzlichen Bodenverbrauch filtern.

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