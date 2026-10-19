Land sucht Leerstand zu bekämpfen

Ungenutzte Flächen sollen wieder Geld bringen: ecoplus startet die zweite landesweite Brachflächen-Erhebung in Niederösterreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das ecoplus Investorenservice bittet die Gemeinden, ungenutzte Industrie-, Gewerbe- und Tourismusflächen sowie Widmungsreserven zu melden. Auch Daten der ersten Erhebung von 2023 können aktualisiert werden. Ziel ist, die Flächen für künftige Betriebsansiedlungen sichtbar zu machen.

Die Revitalisierung bestehender Areale ermöglicht wirtschaftliche Entwicklung, ohne zusätzlichen Boden zu verbrauchen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Vom Ziegelofen zum Standort

Wie das gelingt, zeigt Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn): Die Gemeinde nahm das ehemalige Ziegelofengelände nach der Erhebung als Entwicklungsstandort ins Visier und will es für neue Nutzungen öffnen, sagt Bürgermeister Markus Baier.

2023 meldeten 386 Gemeinden rund 700 Flächen mit etwa 920 Hektar. Im standortkompass.at lassen sich klimafitte Standorte ohne zusätzlichen Bodenverbrauch filtern.