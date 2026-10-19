Messe Tulln
28.000 stürmen FAMILY+
Von 16. bis 18. Oktober standen Freizeitideen für die ganze Familie im Mittelpunkt. Familien testeten neue digitale Games und Brettspiele, probierten Mitmachstationen aus und wurden in kreativen Workshops selbst aktiv.
„Besonders schön war zu sehen, mit wie viel Begeisterung Kinder und Erwachsene miteinander gespielt, gebaut und Neues entdeckt haben”, zieht Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) Bilanz.
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Ideen für Ausflüge
Dazu gab es Anregungen zu Sport, Urlaub und Ausflugszielen in Niederösterreich. Die parallel laufenden Modellbautage waren mit demselben Ticket zugänglich. Inhaber des Familienland*Passes bekamen ermäßigte Tageskarten. Zusammen präsentierten beide Messen mehr als 200 Aussteller.
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