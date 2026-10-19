Europas sparsamste Wäscherei liegt in Niederösterreich

Mit einer Hightech-Wäscherei in Hagenbrunn setzt ein niederösterreichisches Familienunternehmen neue Maßstäbe in Sachen Energieverbrauch, Nachhaltigkeit und modernen Arbeitsplätzen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Hagenbrunn eröffnet am 21. Oktober die "energieeffizienteste Wäscherei Europas". Für ein Kilogramm fertig gewaschene Wäsche wird unter 0,7 kWh verbraucht, wie das Unternehmen per Aussendung verrät, was in etwa der Energieleistung einer Mikrowelle entspricht. Die neue Anlage der Hammerl Austria Mietwäsche GmbH ist speziell darauf ausgelegt, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig große Mengen an Hotel- und Tourismuswäsche zu verarbeiten.

Am Weinviertler Standort konnte der Strom- und Gasverbrauch gegenüber herkömmlichen Anlagen um rund 50 Prozent gesenkt werden, beim Wasserverbrauch werden durch Recyclingverfahren sogar bis zu 60 Prozent eingespart. Dabei läuft von der Schmutzwäsche bis zum fertigen Produkt fast alles automatisiert. Moderne Förder- und Hebesysteme transportieren die Wäsche durch den gesamten Betrieb, schweres Heben gehört damit der Vergangenheit an. Auf umstrittene RFID-Chips in den Textilien verzichtet das Unternehmen bewusst, um Recyclingprozesse zu erleichtern und zusätzliche Umweltbelastungen zu vermeiden.

Serviceteam der Hammerl Austria Mietwäsche © Hammerl

Eine Photovoltaikanlage mit 640 kWp sowie ein Stromspeicher mit 840 kWh liefern einen großen Teil der benötigten Energie. An sonnigen Tagen sollen bis zu 45 Prozent des Strombedarfs direkt vor Ort erzeugt werden. Auch der komplette Pkw-Fuhrpark fährt bereits elektrisch. Für die 120 Mitarbeiter wurden eigens helle, ergonomische Arbeitsplätze geschaffen.