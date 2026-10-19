Vollgas in Hollabrunn

LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) besuchte die Weinland Trophy in Hollabrunn. Lokalmatador Sascha Troll feierte dort einen Doppelsieg im Autocross. Einen "Grünen" habe man dort vergebens gesucht, scherzte Landbauer.

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"Bei so viel Motorenlärm und Benzingeruch findet man definitiv keinen Grünen! 😉", schreibt Landbauer humorvoll auf seiner Facebook-Seite.

Motosport pur

„Benzingeruch, dröhnende Motoren und heiße Rad-an-Rad-Duelle: Das ist Motorsport pur”, sagt Landbauer. Er besuchte am Sonntag die traditionelle Weinland Trophy am WRT-Ring und sprach beim Rundgang durch das Fahrerlager mit Fahrern und Teams.

Rasant unterwegs. © FPÖ NÖ

Jubeln durfte der mehrfache Staatsmeister Sascha Troll vom WRT Hollabrunn. Mit seinem Honda Civic gewann er die Klasse Tourenwagen bis 2.000 ccm am Samstag und am Sonntag. „Zwei Renntage, zwei Siege. Herzliche Gratulation”, so Landbauer.

Motor für die Region

Die Weinland Trophy bringt Fahrer, Teams und Fans ins Weinviertel und stärkt Gastronomie, Beherbergung und Tourismus. Landbauer dankt den Helfern des WRT Hollabrunn: „Motorsport gehört zu Niederösterreich und das soll auch so bleiben.”