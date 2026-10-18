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ÖBB-Lehre in NÖ: 45 freie Plätze!

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Arbeiten bei der ÖBB.
© ÖBB/Leonte
Die Österreichischen Bundesbahnen suchen österreichweit knapp 700 Nachwuchskräfte für September 2027 – alleine 45 davon in Niederösterreich.
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Zur Auswahl stehen insgesamt 25 kaufmännische und technische Lehrberufe, darunter besonders gefragte Sparten wie Gleisbau-, Elektro-, Betriebs- und Fahrzeugtechnik oder der Speditionsbereich.

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Ein starker Trend: Immer mehr junge Frauen entscheiden sich für eine Karriere bei den ÖBB, die sich weiterhin gezielt dafür einsetzen, Mädchen für Technikberufe zu begeistern. Mit derzeit über 2.400 Lehrlingen verzeichnen die ÖBB einen Rekordstand.

Tag der offenen Tür im November

Wer die Mobilität von morgen mitgestalten möchte, kann sich ab sofort online bewerben. Tipp für Unentschlossene: Beim Tag der offenen Tür am 13. November in St. Pölten gibt es spannende Einblicke direkt vor Ort.

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