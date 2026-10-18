Mit dem Campingzelt gegen den Miet-Wahnsinn

Wut-Camp mitten in Lissabon und Porto gegen die hohen Mieten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hunderte Menschen haben am Wochenende laut Agenturen zentrale Plätze in den beiden Metropolen besetzt und eine riesige Zeltstadt errichtet.

Forderungskatalog präsentiert

Grund für die Aktionen: die explodierenden Mieten und Lebenshaltungskosten, die das Leben in Portugal aus Sicht der Demonstranten unbezahlbar machen. Damit setzt man ein ähnliches Zeichen wie in Spanien, wo bereits Zeltstädte entstanden sind.

Die Polizei, die ein solches Protestcamp erst in der Nacht zu Donnerstag in Porto gewaltsam geräumt hatte, schritt zunächst nicht erneut ein. Auf Flugblättern forderten die Protestierenden eine Aufhebung des Mietreformgesetzes.

In den letzten zehn Jahren haben sich die Mieten in Portugal verdreifacht. Das soll aber auch daran liegen, dass es rund 300.000 Wohnungen zu wenig gibt. Gleichzeitig sind die Reallöhne um nur 16 Prozent gestiegen. Die Demonstranten forderten auch: Kauf von Immobilien durch Immo-Fonds muss verboten werden, eine Mietobergrenze muss es geben und der öffentliche Wohnungsbau muss angekurbelt werden.