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Extrem-Hitze

40 Grad: Hier wackelt heute der Allzeit-Rekord

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Älterer Mann wischt sich Schweiß ab, im Hintergrund eine Wetterkarte mit hohen Temperaturen.
© Tauernwetter/Getty
Die Hitzewelle steuert auf ihren ersten Höhepunkt zu.
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Am Freitag steigen die Temperaturen auf unfassbare 40 Grad – damit gerät auch der Allzeitrekord (40,5 Grad am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg) ins Wanken.

Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff – und sie könnte sogar Wettergeschichte schreiben. Nach aktuellen Prognosen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf extreme Werte. Damit gerät der österreichische Hitzerekord von 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich), ins Wanken.

Hitzekarte zeigt Prognose der Maximaltemperaturen in Österreich für Ende Juli 2026 mit Werten bis 40°C.
Hitzekarte © tauernwetter.at

Hier wird es am heißesten

Im ganzen Land scheint überwiegend die Sonne, gleichzeitig steigen die Temperaturen auf außergewöhnlich hohe Werte. Verbreitet werden Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad erreicht. Besonders heiß wird es vom oberösterreichischen Zentralraum bis ins Nordburgenland, wo bis zu 39 Grad erwartet werden. Vereinzelt könnte sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden. Selbst in rund 2.000 Metern Seehöhe werden zur Mittagszeit noch etwa 22 Grad gemessen.

Gewitter-Gefahr

Am Nachmittag nimmt jedoch die Gewittergefahr zu. Vor allem über den Bergen bilden sich Quellwolken, die von Vorarlberg über das Innviertel bis nach Kärnten teils kräftige Wärmegewitter bringen können. Auch im Osten, etwa im Semmering-Wechsel-Gebiet, sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen.

In der Nähe der Gewitter ist mit lebhaftem bis starkem Westwind zu rechnen. In der Nacht können kräftige Westwindböen auch Niederösterreich und Wien erreichen. Die Hitze bleibt damit das bestimmende Wetterthema, wird regional aber von Unwettern begleitet.

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Die Hitzwelle dauert noch länger an. Den aktuellen Prognoisen können wir usn erst in rund einer Woche  über Abkühlung freuen.

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