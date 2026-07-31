Unwetter-Alarm: Heftige Hagel-Gewitter im Anmarsch

In Teilen Österreichs muss man am Freitag mit Unwettern rechnen.

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Österreich steht heute vor dem ersten Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle – doch die extreme Hitze wird vielerorts von Gewittern begleitet. Während in weiten Teilen des Landes die Sonne scheint, bilden sich vor allem über den Bergen im Tagesverlauf immer mehr Quellwolken.

Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr besonders in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und im Innviertel. Dort können sich teils kräftige Wärmegewitter entwickeln. Auch in der Obersteiermark und vereinzelt im Osten sind Gewitter möglich. Begleitet werden die Unwetter von lebhaftem bis starkem Westwind, lokal sind auch heftige Böen möglich.

Bis zu 40 Grad

Die Temperaturen erreichen heute verbreitet 32 bis 37 Grad. Vom oberösterreichischen Zentralraum bis ins Nordburgenland werden sogar bis zu 39 Grad erwartet, punktuell ist auch die 40-Grad-Marke möglich.

Am Abend und in der Nacht bleiben vor allem in der Westhälfte noch einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. In Oberösterreich, Niederösterreich und Wien frischt zeitweise lebhafter Westwind auf, in Gewitternähe können kräftige Böen auftreten. In vielen Niederungen wird es erneut eine tropische Nacht mit Tiefstwerten zwischen 20 und 26 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt die Hitze ein bestimmendes Thema. Besonders im Osten Österreichs werden weiterhin sehr hohe Temperaturen erwartet, während im Westen und Süden die Gewittergefahr über den Bergen zunimmt.