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Neue Statistik

Jeder Österreicher braucht 130 Liter Wasser am Tag

Familien zahlen 178 Euro mehr
© dpa
In Österreichs Haushalten liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch täglich bei 130 Litern pro Kopf.
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Laut Zahlen des Umweltministeriums werden im Haushalt 22 Prozent des Wassers zum Duschen und Baden verwendet, 25 Prozent für die Toilettenspülung. Zum Wäschewaschen werden zehn Prozent davon gebraucht, zum Geschirrspülen zwei Prozent. Über die Wasserhähne in Bad, WC und Küche fließen 27 Prozent, im Außenbereich werden laut Ministerium 14 Prozent verbraucht.

Rund 93 Prozent der Bevölkerung werden in Österreich demnach durch zentrale Wasserversorgungsanlagen bedient. Rund 600.000 Menschen erhalten ihr Trinkwasser über Hausbrunnen und Quellen, heißt es auf der Website. Die Länge des genutzten Leitungsnetzes beträgt den Angaben zufolge über 80.000 km.

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Den höchsten Wasserverbrauch haben hierzulande aber nicht die Haushalte. 70 Prozent des Wassers werden von Industrie und Gewerbe verbraucht, nur 24 Prozent des gesamt verwendeten Wassers geht auf die Kappe der Haushalte. Vier Prozent benötigt die Landwirtschaft, zwei Prozent ausgewählte Dienstleistungen wie etwa Beschneiung im Winter oder Golfplatzbewässerung.

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