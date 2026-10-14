63.000 Euro: Sozialbetrug im Weinviertel aufgeflogen

Seit 2008 mehr als 63.000 Euro erschwindelt - insgesamt drei Verdächtige der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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Seit 2008 soll eine 38-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen Verdächtigen im Weinviertel fast 63.300 Euro an Sozialleistungen für sich und ihre Kinder zu Unrecht bezogen haben.

Falscher Ausweis zur Heirat: Aufenthaltstitel

Die Frau aus Bosnien und Herzegowina soll laut Polizei durch eine gefälschte ausländische Urkunde über eine Heirat mit einem 39-Jährigen einen Aufenthaltstitel und dann finanzielle Unterstützung erschlichen haben. Das Trio war nicht geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Trio nicht geständig

Durch Vorlage gefälschter Urkunden bei Behörden wie Standesamt, Bezirkshauptmannschaft und Arbeitsmarktservice (AMS) seien etwa Sozialhilfe sowie Heizkosten- und Wohnzuschuss erschwindelt worden, hieß es von der Exekutive auf Anfrage. Die drei Verdächtigen wurden im Juni von der Polizeiinspektion Mistelbach ausgeforscht, wurde in einer Aussendung am Mittwoch mitgeteilt. Die 38-Jährige und der gleichaltrige Kroate wohnen im Bezirk Mistelbach, der 39-jährige österreichische Staatsbürger kommt aus dem Bezirk Hollabrunn.