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Bestes Fotofestival

Foto-Oscar für Baden

Rudolf Preyer
von
Lois Lammerhuber (Mitte): "Diese Jurybegründung spricht mir direkt aus dem Herzen, denn genau das ist es, was wir mit unserem Festival jedes Jahr aufs Neue erreichen wollen."
© La Gacilly-Baden
Das Festival La Gacilly-Baden Photo ist zum "Photo Festival of the Year" gekürt worden. Die Auszeichnung kommt aus Birmingham.
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Zum Abschluss der neunten Ausgabe gab es gestern einen Festrundgang für Mitglieder des Jane Goodall Institute, die aus 35 Ländern zu einer Tagung im Hotel At the Park angereist waren. Passend zum Gastland Vereinigtes Königreich überreichte Corporate Life Wire aus Birmingham einen der über 300 "Innovation and Excellence Awards".

In der Kategorie Photography wurden 17 Projekte aus sieben Ländern ausgezeichnet: UK, Portugal, Italien, Kanada, Australien, USA und Österreich. Weltweit gibt es laut IPFA in Barcelona rund 1.500 Fotofestivals.

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Jury-Lob

Die Jury ist begeistert, wie das Festival Badens öffentliche Räume in eine lebendige Bühne für zeitgenössische Fotografie verwandelt. Gelobt werden die "sorgfältige kuratorische Handschrift", die internationalen Kooperationen und der Mix aus barrierefreiem Zugang, kulturellem Anspruch und ökologischem Bewusstsein. Damit ist das Festival laut Jury eine prägende Größe der europäischen Fotoszene.

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